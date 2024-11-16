المقاومة العراقية للرسالة: موقفنا الميداني واضح ولن نوقف إسناد عن غزة

جددّ القيادي في المقاومة الإسلامية العراقية عضو المكتب السياسي لحركة النجباء العراقية فراس الياسر، تأكيده على موقف المقاومة؛ بعدم فصل الساحات، واستمرار إسناد غزة.

وقال الياسر في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، "المقاومة العراقية موقفها أن مساندة غزة من القضايا المحورية والثابتة لديها؛ ولا يمكن أن تتوقف".

وأوضح أنّ الموقف الميداني والقدرات الصاروخية والمسيرات، تفعل فعلها المقاوم في (إسرائيل) التي أصبحت محاصرة؛ بفعل تعرضها للضربات المتواصلة؛ "وهذا الموقف الثابت والدائم والراسخ".

وذكر أن المحاولات الأمريكية البائسة لفصل الساحات؛ "مجرد وهم"، ورغم إشكاليات الساحات الداخلية؛ إلّا أن المقاومة لا تتأثر بموقفها ومستمرة ومتواصلة في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني بغزة.