قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

لن نفصل الساحات

المقاومة العراقية للرسالة: موقفنا الميداني واضح ولن نوقف إسناد عن غزة

مسيرة عراقية
مسيرة عراقية

الرسالة نت- خاص

جددّ القيادي في المقاومة الإسلامية العراقية عضو المكتب السياسي لحركة النجباء العراقية فراس الياسر، تأكيده على موقف المقاومة؛ بعدم فصل الساحات، واستمرار إسناد غزة.
وقال الياسر في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، "المقاومة العراقية موقفها أن مساندة غزة من القضايا المحورية والثابتة لديها؛ ولا يمكن أن تتوقف".
وأوضح أنّ الموقف الميداني والقدرات الصاروخية والمسيرات، تفعل فعلها المقاوم في (إسرائيل) التي أصبحت محاصرة؛ بفعل تعرضها للضربات المتواصلة؛ "وهذا الموقف الثابت والدائم والراسخ".
وذكر أن المحاولات الأمريكية البائسة لفصل الساحات؛ "مجرد وهم"، ورغم إشكاليات الساحات الداخلية؛ إلّا أن المقاومة لا تتأثر بموقفها ومستمرة ومتواصلة في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني بغزة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298432

كلمات مفتاحية

#غزة #مقاومة #لبنان #العراق

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر