المركز السعودي يدعو المستفيدين من المساعدات العينية لتحديث بياناتهم



أصدر المركز السعودي للثقافة والتراث، اليوم السبت، تنويهاً هاماً للمواطنين في قطاع غزة المسجلين في رابط الاستفادة من المساعدات العينية بضرورة تحديث بيانات النزوح الخاصة بهم.

ودعا المركز جميع المستفيدين إلى زيارة رابط التحديث المتاح عبر الموقع الرسمي للمركز لضمان استفادتهم من المساعدات في ظل الظروف الحالية.

وأكد المركز السعودي للثقافة والتراث على ضرورة التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم بأسرع وقت ممكن لضمان استمرارية الدعم والمساعدة في التخفيف من معاناتهم، حيث يمكن للمواطنين المسجلين تحديث بياناتهم عبر الرابط التالي:

http://https://portal.ksach.org/beneficial-update

وأشار المركز إلى أن تحديث البيانات يعد خطوة ضرورية لضمان وصول المساعدات بشكل صحيح إلى الأسر المتضررة في كافة مناطق القطاع، وذلك في إطار استمرار الجهود الإنسانية في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع الراهنة.