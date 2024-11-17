مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة آخر بجراح خطيرة في قطاع غزة

أعلنت مصادر عبرية، يوم الأحد، عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة، جراء حدث أمني في قطاع غزة.

وأشارت المصادر، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إلى وقوع حدث أمني صعب في القطاع. وأوضحت أن طائرات إجلاء عسكرية تهبط في مستشفى بلنسون قادمة من القطاع. وكان جيش الاحتلال اعترف بمقتل جندي من لواء "كفير" في معارك شمالي القطاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجندي القتيل في جباليا شمالي قطاع غزة قضى برصاص قناص.

والسبت، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "مجاهديها تمكنوا بالاشتراك مع مجاهدي كتائب الأنصار من قنص جندي صهيوني جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

وبثت القسام، مشاهد من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل شرق وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابة "ميركافا" بعبوة العمل الفدائي من مسافة الصفر بشارع العجارمة، ثم استهداف جرافة "D9" بقذيفة الياسين.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 408 أيام.