جيش الاحتلال يعتقل عدة مواطنين باقتحامات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين نحو 15 مواطنًا من مخيم الدهيشة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة ودهمت عدة منازل وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين,

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا غربي الخليل جنوب الضفة الغربية، ولم يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمال الضفة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى حي كفر سابا بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في قلقيلية، ولم يبلغ عن اعتقالات حتى الان.