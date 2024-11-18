قطر: قصف مدارس الأونروا تعد على القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن قصف "إسرائيل" مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تؤوي نازحين بمدينة غزة، "امتداد لسياسات استهداف المدنيين وتعدٍ على مبادئ القانون الدولي".

وجاء في بيان لـ "الخارجية القطرية": "تدين قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا، تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ بـقطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى".

وأردفت: "نعدّه امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزّل والأعيان المدنية، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وحذرت من "تداعيات خطيرة" لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي "إعاقة" أنشطة وكالة الأونروا، بما فيها خدمات التعليم.