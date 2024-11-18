مقتل وإصابة العشرات من اللصوص وقطاع الطرق بأكبر حملة أمنية جنوبي قطاع غزة

أكدت مصادر أمنية في قطاع غزة، اليوم، تنفيذ عملية كبيرة ضد عصابات قطاع الطرق وسارقي المساعدات جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم.

فيما صرحت مصادر في وزارة الداخلية لقناة الأقصى عن سقوط أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية.

وقالت المصادر ذاتها إن العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات، وبأنها ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص.

ونوهت الأجهزة الامنية إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة.

كما عبرت الأجهزة الأمنية عن فخرها بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وإن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين.

كما أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها ، وتوفير غطاء امني لها من قبل ضباط الشاباك .

وأضافت في تصريحها أنها وضعت الفصائل الفلسطينية في مخطط العملية، وحظيت بمباركة وطنية واسعة.