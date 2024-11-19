آليات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وتخلف دمارًا في البنية التحتية

اقتحم الجيش ( الاسرائيلي) برفقة جرافات عسكرية مدينة جنين وشرع بتجريف وتدمير البنية التحتية، في حين قالت مصادر صحيفة إن اشتباكات تدور بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامه المدينة .

من جهتها قالت سرايا القدس-كتيبة جنين: "نخوض معارك ضارية مع قوات العدو في محور الشهداء بعد إيقاع قوة صهيونية خاصة بكمين مركب وتحقيق إصابات مؤكدة"

وقالت مصادر إعلامية أن قوات إسرائيلية خاصة تحاصر منزلا في قرية الشهداء جنوبي جنين بالضفة الغربية، بينما تدور اشتباكات بينها وبين مقاومين حتى اللحظة .

وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر العام الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة منذ أكثر عام