إصابة ألف ضابط وجندي (إسرائيلي) منذ بدء المعارك البرية بلبنان

أعلنت مصادر إسرائيلية "رسمية"، اليوم الثلاثاء، إصابة 1000 عسكري إسرائيلي منذ بداية العملية البرية في جنوب لبنان.

واليوم الثلاثاءـ أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 11 من جنوده خلال المعارك مع حزب الله في جنوب لبنان.

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عدوان بري واسع على جنوب لبنان، واجه خلالها مقاومة ضارية من المقاومة الإسلامية "حزب الله"، التي تعلن بشكل باستمرار استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة وإيقاع الخسائر في صفوفها.

كما يواصل "حزب الله" استهداف تل أبيب والمواقع العسكرية والأمنية الإسرائيلية بالمدن المحتلة بالصواريخ والطيران المسيّر.