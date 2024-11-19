مطالبات بإنهاء استهداف (إسرائيل) للصحفيين بغزة

طالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بإنهاء فوري لعمليات الاستهداف والقتل الإسرائيلي الممنهجة والمستمرة للإعلاميين بغزة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمحاسبة الاحتلال.

وأدان المركز في بيان وصل" الرسالة نت" استهداف الاحتلال الصحفي الشهيد أحمد أبو شريعة بمدينة غزة، مشيرا إلى أنها أحدث جريمة ضد الصحفيين لحجب التغطية الإعلامية عن الحرب الإسرائيلية بالقطاع.

وحث "حماية الصحفيين" قادة العالم والمنظمات الحقوقية والقضائية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمحاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، ووضع حد لإفلات قتلة الصحفيين من العقاب.

ودعا لضرورة اتخاذ خطوات قانونية فاعلة وفورية لحماية الصحفيين الفلسطينيين، تضمن استمرارهم في تأدية مهمتهم دون خوف أو ترهيب أو استهداف لحياتهم وسلامتهم.

وشدد المركز أنه ينبغي الضغط على "إسرائيل" للسماح بعمل المؤسسات الإعلامية ميدانيا بحرية، وضمان أن يتمكن جميع الصحفيين من تغطية ما يجري في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستشهد صباح اليوم الثلاثاء، المصور الصحفي أحمد أبو شريعة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وباستشهاد الصحفي "أبو شريعة، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 شهيدا، فضلا عن إصابة 396 صحفيا آخرين، فيما اعتقل الاحتلال 40 صحفيًا ممن عرفت أسماؤهم منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفق أحدث معطيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي.