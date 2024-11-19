شهداء ومصابون ومفقودون بمجزرة جديدة شمال غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة ضد النازحين والمدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، عقب قصف منزل مأهول واستشهاد وإصابة من كان فيه، بالإضافة لمفقودين.

واستهدفطيران الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان بجوار شركة الكهرباء في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية ومحلية متطابقة، أن الجريمة الإسرائيلية أسفرت عن 8 شهداء ومصابين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض، عقب قصف منزل لعائلة الكحلوت.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أفادت بأن الغارات الإسرائيلية المستمر والقصف المدفعي على قطاع غزة قد أسفر عن قرابة الـ 25 شهيدًا وعدة إصابات، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي، بأن مشافي قطاع غزة تعاملت مع 50 شهيدا، و110 مصابين، بسبب 3 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت "الصحة" إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و972 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و8 مصابين بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3,838 مجزرة ضد العائلات والمدنيين في قطاع غزة، خلّفت 54,972 شهيداً ومفقوداً، خلال 410 أيام من العدوان المتواصل.