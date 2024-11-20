حماس تستنكر وضع الخزانة الأمريكية قادة الحركة على قائمة العقوبات

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، وضع وزارة الخزانة الأمريكية عددا من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات، ووصم المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب.

وأكدت حماس، في بيان، أن قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قياداتها التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال.

وأشارت إلى تجاهل الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ.

وأضافت حماس أن "الإدارة الأمريكية الآفلة ما زالت تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً القوانين والشرائع كافة، وتعمل على شلّ أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال".