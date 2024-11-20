استشهاد أحد كوادر الدفاع المدني في قصف على حي الصبرة

أعلن االدفاع المدني في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد أحد كوادره في قصف الاحتلال لطواقمه خلال انتشالهم الإصابات من استهداف للاحتلال بمدينة غزة

وأوضح الناطق باسم الدفاع محمود بصل، أن الاحتلال قصف طواقم الدفاع المدني بشكل مباشر أثناء محاولتهم انتشال الشهداء والإصابات من تحت أنقاض منزلاً تم قصفه في حي الصبرة جنوب غزة، مما أدى إلى استشهاد رجل الإنقاذ/ علي محمد مصطفى عمر وإصابة آخرين.

وبين بصل، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الاستهداف هو الـ18 لطواقم الدفاع المدني أثناء مهماتها في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان المتواصل، مشيراً إلى ارتفاع عدد شهداء الدفاع إلى 87 شهيداً

وشدد على أن استهداف الاحتلال لطواقم الدفاع المدني يهدف لمنعها من الوصول إلى المواطنين الأحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم، ما يؤدي لإعدام أكبر عدد منهم.