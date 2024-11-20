3 مسيَّرات من لبنان انفجرت في الجليل الغربي

انفجرت ثلاث طائرات مسيرة، صباح الأربعاء، في الجليل الغربي، فيما زعمت وسائل إعلامية إسرائيلية عدم وقوع إصابات نتيجة ذلك.

ونقلت قناة كان العبرية عن الجيش الإسرائيلي، بأن ثلاث طائرات مسيرة عبرت من لبنان، وتم رصد تحطمها في الجليل الغربي، دون وقوع إصابات.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الغربي وعكا وخليج حيفا.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات حربية شاركت في ملاحقة المسيّرات، لأكثر من 20 دقيقة.

في هذا الوقت، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية لا تستبعد ​​استخدام التقنيات الأوكرانية، للتعامل مع الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومحاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب، والتي يتصدى لها مقاتلو حزب الله.

ويواصل الحزب استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويواصل عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا