5 شهداء و9 جرحى في جنين

لليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها المستمر لمدينة ومخيم جنين، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد خمسة شبان، وجرح 9 آخرين، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة.

والشهداء هم: فراس الجاسر، رامي الحويطي، اللذين ارتقيا داخل منزل في مخيم جنين، إضافة إلى رائد حنايشة، وأنور سباعنة، وعدنان طزازعة، الذي استشهدوا في قصف فجر الثلاثاء، لمنزل في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وواصلت جرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، وتجريف الشوارع، فيما انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنين.

وواصلت المقاومة الفلسطينية في جنين التصدي للاقتحام، وإمطار القوات الإسرائيلية بزخات من الرصاص، والاشتباك معها من مسافات قريبة.

وتجددت الاشتباكات المسلحة، فجر الأربعاء، بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في الحي الشرقي من مدينة جنين، تزامنًا مع الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين، في بلاغ، "نتصدى لقوات العدو الإسرائيلي في محاور القتال ونستهدف آلياته العسكرية بزخات الرصاص والعبوات الناسفة".

فيما ذكرت كتائب شهداء الأقصى في جنين، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في الحي الشرقي بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.

وأكدت "كتائب المجاهدين" اشتباك مقاتليها بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية من مسافة صفر بحارة الوهدان في مدينة جنين، وتحقيق إصابات مباشرة.

ونجح مقاومون فلسطينيون، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال بالحي الشرقي في مدينة جنين. بينما واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال، في حارة جورة الذهب بمخيم جنين.

وألقت طائرة إسرائيلية مسيرة "درون"، تابعة لقوات الاحتلال، قنابل بالقرب من جامع خالد بن الوليد في حي الشرقية بمدينة جنين، مستهدفة عددًا من المواطنين المدنيين.