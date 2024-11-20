32 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى

أعلنت مصادر صحية عن ارتقاء 8 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع .

كما ارتقى 8 شهداء مواطنين جراء قصف إسرائيلي على مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وأفادت مستشفى العودة باستشهاد وإصابة 15 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمنطقة مخيم 2 في مخيم النصيرات.

بدورها، قالت مصادر طبية إن 32 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء 19 منهم شمالي القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب جيش الاحتلال بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.