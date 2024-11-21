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المقاومة الإسلامية تهاجم هدفين عسكريين في جنوبي فلسطين المحتلة وشمالها

مقاومة
مقاومة

الرسالة نت

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأربعاء، هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وعقب الإعلان عن العملية، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد توثّقها.

وسبق ذلك إعلان المقاومة تنفيذها عمليةً أخرى، مساء الثلاثاء، ضدّ هدف عسكري آخر في شمالي الأراضي المحتلة، بالطيران المسيّر. وتبع ذلك نشر مشاهد عن العملية أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ العمليتين تأتيان استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لفلسطين المحتلة ولبنان، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ، وتوعّدت باستمرار عملياتها ودكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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#غزة #لبنان #طوفان_الأقصى #العراق #المقاومة #سوريا

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