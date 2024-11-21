عدوان إسرائيلي متواصل على لبنان لليوم الـ 55 تواليًا وحزب الله يتصدى

لليوم الـ 55 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي المكثف على لبنان، بالقصف الجوي والمدفعي، بالتزامن مع محاولات التوغل البري في مناطق الجنوب اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 15 شخصًا، بينهم 3 مسعفين، وإصابة 68 آخرين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوبي لبنان.

وفي غارة أخرى، استشهد 10 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال حيًا سكنيًا في بلدة معركة جنوب لبنان.

وقصف طيران الاحتلال بلدات كفر ملكي وكفر شوبا والخيام جنوب لبنان، تزامناً مع قصفٍ مدفعي.

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على نهر القطراني وشبيل في منطقة جزين جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 3 آلاف و558 شهيدا و15 ألفا و123 جريحا.

"حزب الله" يواصل التصدي..

قال حزب الله اللبناني في بيانٍ له، إنه قصف للمرة الثانية تجمعا لجنود إسرائيليين جنوبي مدينة الخيام.

وأفاد حزب الله أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة جبشيت بصاروخ أرض-جو، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وأفدات القناة 12 الإسرائيلية بسقوط شظايا صاروخ اعتراضي شمال نهاريا وأضرار في أحد المباني، مشيرة إلى احتمالية عبور أكثر من مسيرة أطلقت من لبنان والمطاردة ومحاولات الاعتراض مستمرة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في رأس الناقورة ونهاريا للتحذير من تسلل مسيرة. كما دوت صفاراتا لإنذارات في أكثر من مرة بشمال فلسطين المحتلة.

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن مقتل الضابط غور كيهاتي، من الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني في معارك جنوب لبنان.

كما كشفت القناة 13 الإسرائيلية النقاب عن مقتل الباحث في علم الآثار، زئيف إيرليخ، بنيران المقاومة الإسلامية "حزب الله" في جنوب لبنان.

وكالة سند للأنباء