وزارة الصحة : 211 رضيع ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة

قال الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة أن 17500 طفل فلسطيني استشهدوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وبأن 211 رضيع ولدوا واستشهدوا خلال الحرب، و 825 طفل استشهد ولم يكمل العام الأول من عمره، وذلك في 412 يوم من الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال على قطاع غزة .

وفي ذات السياق قال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع أن حالات سوء التغذية التي يعاني منها الأطفال بدأت تتوافدإلى المستشفى نتيجة حصار المناطق الشماليه للقطاع لأكثر من أربعين يوما على التوالي.

ولفت أبو صفية إلى وصول ١٧ طفل الي قسم الطوارئ في المستشفى وقد ظهرت عليهم علامات سوء تغذية و كذلك فقد توفي بالأمس رجل مسن بسبب الجفاف الحاد ، مضيفا:" الوضع أصبح كارثيا أكثر " .