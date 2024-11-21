(القسام) يستهدف دبابة شمال القطاع و(سرايا القدس) تقصف جنود الاحتلال بمحور (نتساريم)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية شمال قطاع غزة، في حين أكدت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصفت بالاشتراك مع "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" جنود الاحتلال في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة .

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب تلقته "الرسالة نت" اليوم الخميس، إنها استهدفت "دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" بالقرب من منطقة الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

في حين قالت "سريا القدس": قصفنا بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى جنود العدو الصهيوني وموقع "أبو عريبان" في محور "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون الثقيل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.