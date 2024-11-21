كيف جاءت المواقف الغربية من قرار الجنائية الدولية؟

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، ردود أفعال إيجابية على الصعيد العربي والغربي والأممي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة.

من جانبه، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.

ورأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن يحترم وينفذ".

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في عمان: إن "هذا ليس قرارًا سياسيًا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ".

من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الخميس، إن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذًا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "سنعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال بسبب محاكمته بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك عندما يأتي إلى هولندا".

وأكد فيلدكامب، في تصريح بمجلس النواب الهولندي، أنه يحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية. وتابع: "لن تجري هولندا بعد الآن اتصالات غير ضرورية مع نتنياهو".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن بلاده "تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".