إصابات في قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان

قال مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، اليوم الجمعة، إن 7 من الكوادر الطبية أصيبوا جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة المستشفى شمال غزة، من بينهم إصابات حرجة.

وأوضح أبو صفية، أن الطائرات المسيرة ألقت قنابل على قسم الاستقبال والطوارئ ومولدات الكربهاء في مستشفى كمال عدوان مما أوقع إصابات في صفوف الطاقم الطبي، مبيناً أن الطائرات استهدفت كوادر المستشفى مجددا خلال محاولة انتشال الجرحى من الاستهداف الأول داخل المستشفى.

وأشار إلى، نفاد الأكسجين بعد قصف الاحتلال لمولد ومحطة الأكسجين بالمستشفى، مما عرض حياة الأطفال والمرضى والجرحى للخطر، مبيناً أن القصف سيتسبب في أضرار كبيرة جداً، خاصة أنه لا يوجد بديل لهذا المولد الذي تعتمد عليه جميع أقسام المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى "واجبنا الإنساني يلزمنا بالبقاء في شمال غزة ما دام هناك مرضى وجرحى رغم استهدافنا من قبل الاحتلال".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار وقصف مستشفى كمال عدوان شمال غزة، فيما يمنع دخول الوفود الطبية له ويستهدف سيارات الإسعاف والكوادر الطبية.