التعاون الإسلامي: قرار الجنائية خطوة مهمة تساهم بإنهاء الإفلات من العقاب

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

واعتبرت المنظمة، في بيان، أن هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال منذ عقود، وتعيد الثقة في القضاء الدولي ودوره في المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكّل انتصارًا للشرعية الدولية.

وأكدت ضرورة احترامه وتنفيذه من المجتمع الدولي برمته، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت محكمة العدل الدولية إلى الإسراع بإصدار حكمها بشأن ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت المنظمة دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفرض وقف فوري وشامل ودائم لجرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بشكل متواصل منذ حوالي 14 شهرًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.