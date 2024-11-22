بعد قصف جديد لـ (كمال عدوان).. الصحة تطالب بحماية الطواقم الطبية

ناشدت وزارة الصحة بقطاع غزة المؤسسات الدولية والانسانية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية بعد الاستهداف مساء امس لمستشفى كمال عدوان شمال غزة.

واوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي تلقته " الرسالة نت" أنه وفي ساعات متأخرة من ليلة أمس اعادت قوات الاحتلال استهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مما أدى لإصابة 6 من الكوادر الطبية العاملة بينها حالات خطيرة أدخلت الى العناية المركزة.

كما وأدى الاستهداف ايضا الى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه لتصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الامر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى.

وأشارت إلى تواجد ٨٠ مريضاً و 8 حالات في العناية المركزة بالمستشفى.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان ، الطبيب حسام أبو صفية، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مولد الكهرباء في ساحة المستشفى بطائرة مسيرة ما تسبب بإخراجه عن الخدمة.

وأكد "أبو صفية" أنه لا يوجد بديل لهذا المولد الذي تعتمد عليه جميع أقسام المستشفى، "في ظل الحصار القائم والمتواصل، ليس لدينا أي إمكانيات لإصلاح هذا الخراب".

وأشار إلى أن الاستهداف الذي طال محرك الكهرباء أسفر عن عدة إصابات بينهم حالات خطرة من الطاقم الطبي في المستشفى، وأضاف مدير المستشفى سقوط 6 جرحى في صفوف الطاقم الطبي بعد إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة على مدخل قسم الطوارئ بالمستشفى.