إصابة مدير مستشفى كمال عدوان بعد قصفه من الاحتلال

أعلنت إدارة مستشفى كمال عدوان شمال غزة، فجر الأحد، إصابة مدير المستشفى الطبيب حسام أبو صفية وعدد من العاملين جراء إلقاء طائرات مسيرة للاحتلال قنابل على المستشفى.

وأوضحت المستشفى، أن طائرات مسيرة للاحتلال ألقت قنابل على محيط المستشفى وخزان وقود مولد الكهرباء والطواقم الطبية خلال نقلها الجرحى.

وأكد الطبيب أبو صفية، بعد إصابته "سنواصل تقديم الخدمة لأبناء شعبنا مهما كلفنا ذلك من ثمن"، مبيناً أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر وعديد المرات مدخل قسم الاستقبال والطوارئ والساحات ومولدات الكهرباء وبوابات المستشفى.

وبين أن الاستهداف تسبب بإصابة 12 بين طبيب وممرض وإداري كانوا داخل قسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة لتعطل المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه.

وتقصف طائرات الاحتلال منذ أيام مستشفى كمال عدوان ومحيطه بشكل يومي، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابات بالإضافة لمنعها سيارات الإسعاف من العمل ونقل الجرحى.