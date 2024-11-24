مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ415

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، يومها الـ 415، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل وارتكاب المجازر بحق المدنيين في محتلف أنحاء القطاع.

وبحسب آخر تقرير لوزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و176 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و473 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

واستشهدفجر اليوم الاحد، اربعة مواطنين وأصيب آخرين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة منصور في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما واستشهد كلا من موسى ويحيى يعقوب جادو فجر اليوم في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة جادو في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية شمال غزة. وفجر "روبوت مفخخ" في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال غزة، ما أدى لإصابة عدد من الطواقم الطبية منهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية .

كما استشهد مواطنين اثنين وأصيب عدد آخر بقصف الاحتلال منزلا لعائلة جادو في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية، الليلة، منطقة العطاطرة شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مشروع بيت لاهيا ومنطقة المنشية في مدينة بيت لاهيا، وجباليا البلد شمال غزة.

كما شرع جيش الاحتلال بنسف منازل غرب مخيم جباليا شمال غزة بعد منتصف اللل.وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار، شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع تزامنًا مع إطلاق نار من قبل الطائرات المسيرة.

كما ذالت مصادر في مستشفى كمال عدوان بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت المستشفى للمرة الثالثة خلال 24 ساعة وتسببت بإعطاب خزان السولار بالمشفى.

ويعد مستشفى كمال عدوان المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة الصحية في شمال قطاع غزة، الذي يرزح تجت حصار مشدد وعملية عسكرية واسعة منذ 49 يومًا، أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين.