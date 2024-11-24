القسام يقصف مقر قيادة جيش الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها قصفت مقر قيادة جيش الاحتلال شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، إنها دكّت "مقر قيادة وسيطرة قوات العدو المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.