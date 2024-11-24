المستوطنون يكثفون من هجماتهم تجاه المزارعين في الضفة الغربية

كثفت مجموعات المستوطنين من هجماتهم تجاه المزارعين وأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واقتلع المستوطنين أشجار زيتون في منطقة “خلايل اللوز” جنوب شرق بيت لحم.

وصعد الاحتلال والمستوطنين في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق أهالي “خلايل اللوز”، تمثلت بمهاجمة المنازل واقتلاع الأشجار وتجريف الأرض.

كما هاجم مستوطنون، مساكن المواطنين في تجمع العراعرة البدوي شرق دوما جنوب نابلس.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين من البؤر الاستيطانية القريبة للتجمع، هاجموا منازل المواطنين في تجمع العراعرة البدوي شرق دوما، واعتدوا على للمواطنين واخرجوهم من بيوتهم.

وأضاف مليحات، أن المستوطنين أتلفوا محتويات المنازل، ولم يتمكن المواطنون من العودة إلى بيوتهم خاصة في ظل ظروف البرد والامطار.

ويتعرض سكان التجمعات البدوية إلى اعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، تستهدف حياتهم وممتلكاتهم ومواشيهم بهدف طردهم وإحلال المستوطنين مكانهم.