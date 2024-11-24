13 إصابة بصاروخ (إسرائيلي) اعتراضي في مخيم طولكرم

أصيب 13 مواطنًا فلسطينيًا، مساء اليوم الأحد، عقب سقوط صاروخ اعتراضي "إسرائيلي" في مخيم طولكرم للاجئين، وسط مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 13 إصابة جراء سقوط صاروخ اعتراضي على عدة منازل في مخيم طولكرم.

ووصف "الهلال الأحمر" الإصابات بـ "الطفيفة والمتوسطة". موضحًا: "تنوعت الإصابات ما بين حروق وشظايا ورضوض، ونُقلت إلى مشافي طولكرم لتلقي العلاج".

ووفق مصادر محلية، فإن صاروخًا اعتراضي من القبة الحديدية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سقط في مخيم طولكرم، خلال محاولات التصدي لصواريخ أطلقت من لبنان على تل أبيب.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، قد أعلنت في عدة بلاغات عسكرية، اطلعت عليها "الرسالة نت"، قصف أهداف عسكرية إسرائيلية في تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة) بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية.