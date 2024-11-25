هآرتس: ربع الأسرى الفلسطينيين أصيبوا بمرض (سكابيوس)

كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أصيبوا بمرض الجرب "سكابيوس" في الأشهر الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرض تفشى بشكل واسع داخل السجون، موضحة أن أخطر حالات تفشي المرض سجلت في سجن مجدو وسجن النقب وسجني نفحة ورامون.

وخلال الشهور الماضية كشفت شهادات أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إصابة أعداد كبيرة من الأسرى داخل سجون الاحتلال بالمرض، جراء حرمانهم من مواد التنظيف والاستحمام، إضافة لحرمانهم من تغيير ملابسهم على مدار عام كامل.

وأكد الأسرى أنهم لا يتلقون أي علاج لتخفيف آلامهم، حيث وصل العديد منهم لحالات متقدمة وخطيرة جدًا، حرمتهم من النوم أو الحركة بسبب انتشار الدمامل في أجسامهم بشكل كبير.

وخرج العديد من الأسرى من سجون الاحتلال مؤخرًا وهم يعانون من مرض "سكابيوس" حيث امتنعوا لحظة خروجهم من مصافحة أهليهم خشية نقل العدوى لهم.

وقال نادي الأسير وهيئة الأسرى، في بيان سابق، إن قضية مرض السكايبوس – الجرب، برز في إفادات عشرات الأسرى التي تمت زيارتهم مؤخرًا.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن مئات الأسرى من كافة المناطق يعانون من مرض "سكابيوس".

وقالت إن الأسرى في سجن النقب يواجهون كارثة صحية حقيقية، في ضوء تصاعد استمرار انتشار المرض بين صفوف الأسرى، ويُقابل ذلك استمرار منظومة السّجون بتنفيذ جرائم طبيّة ممنهجة، من خلال حرمانهم من العلاج، وكذلك تعمدها في وضع حد للأسباب التي ساهمت وتساهم حتّى اليوم في استمرار انتشار المرض.

ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أكثر من 10 آلاف و200 أسير، بحسب معطيات رسمية لمؤسسات الأسرى