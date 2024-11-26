لجنة التحقيق( الإسرائيلية) توجه اتهامات خطيرة لنتنياهو بأحداث 7 أكتوبر

أصدرت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية في أحداث 7 أكتوبر تقريرًا توجه اتهامات خطيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه قاد (حكومته ) نحو "أكبر كارثة في تاريخها".

وأفادت اللجنة بأنها جمعت خلال التحقيق ما لا يقل عن 120 شهادة تثبت إخفاقه في إدارة الأزمة.وأضافت أنحكومة الاحتلال فشلت في حماية المواطنين خلال الأحداث، مما يستوجب تحملها المسؤولية الكاملة.

كما انتقدت اللجنة رفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاقات، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية للنظر في ملابسات ما حدث.

وأكدت اللجنة أن النتائج التي توصلت إليها تسلط الضوء على ثغرات خطيرة في أداء حكومة الاحتلال ومؤسساتها الأمنية، مما يستدعي محاسبة الجهات المسؤولة وضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة في المستقبل.