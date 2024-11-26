مركبات الدفاع المدني توقفت عن العمل بغزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، توقف كافة مركباته عن العمل في محافظة غزة، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي توفير الوقود اللازم لتشغيلها.

وعلى ضوء ذلك قال الدفاع المدني في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، إنّ طواقمه لن تستطيع الاستجابة لنداءات المواطنين، إلى أن يسمح الاحتلال للمنظمات الإنسانية بإدخال كميات السولار اللازمة.

وحذر من أنّ استمرار رفض إدخال وتزويد الدفاع المدني بكميات السولار اللازمة لتشغيل مركبات الإنقاذ والإطفاء، "هو بمثابة الحكم بالموت والإعدام على المواطنين الذين يقصف الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم وتتعرض للحرائق".

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ ذلك يضع المواطنين أمام مخاطر كبيرة، في ظل تكاثف عمليات القصف الإسرائيلي للمنازل والممتلكات السكنية.

وبذلك، باتت مركبات الدفاع المدني بمحافظتي غزة والشمال متوقفة عن خدمات الدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني، قد حذر في تصريح سابق أمس الاثنين، من احتمالية توقف خدماته بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقود.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في إيقاف منظومة الدفاع المدني كليا عن العمل واحتجاز مركباته في محافظة شمال قطاع غزة لليوم الـ35 على التوالي.

وتواصل "إسرائيل" حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 417 على التوالي، تزامنا مع ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.