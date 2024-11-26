شهداء ومصابون بقصف (إسرائيلي) لمدرسة الحرية

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة ضد النازحين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، عقب قصف الطيران الحربي لمدرسة تُؤوي نازحين بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بعد ظهر الثلاثاء، مدرسة الحرية التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن المجزرة الإسرائيلية الجديدة بحق النازحين في مدينة غزة أسفرت عن 11 شهيدًا و30 إصابة.

ونوهت المصادر إلى أن مستشفى المعمداني استقبل أكثر من 30 مصابًا بجروح متفاوتة، إثر استهداف مدرسة في حي الزيتون تؤوي نازحين.

ويستهدف الاحتلال منذ ساعات مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية فظيعة متصاعدة في شمال القطاع، ومطالبات حكومية وحقوقية بضرورة إنقاذ مئات آلاف النازحين من برد الشتاء وأزمة الجوع المتفاقمة.