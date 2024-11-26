مرداوي: اقتحام جامعة بيرزيت إمعان بالوحشية

وصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة بيرزيت واعتقال طلبة من داخل أسوارها "جريمة وحشية جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال".

وقال مرداوي في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن هذه الجريمة إمعانٌ جديد من قبل جيش الاحتلال في جرائمه الوحشية بحق شعبنا الفلسطيني وأهالي الضفة الغربية والطلبة الفلسطينيين.

ودعا إلى "لجم" جرائم الاحتلال ووضع حد لها، عبر تصعيد كافة أشكال المقاومة والنضال.

وتابع: "الاحتلال يواصل استهداف الجامعات الفلسطينية والطلبة، ضمن حرب الإبادة التي يشنها بحق شعبنا، سعيا لهدم الصروح التعليمية وحرمان الطلبة من حقوقهم وحريتهم".

ولفت النظر إلى أن اقتحامات الاحتلال المتكررة في الضفة الغربية والتي امتدت اليوم إلى جامعة بيرزيت، "ستشكل وقودا إضافيا لشعبنا في تصعيد المواجهة، دفاعا عن حقوقه وأرضه".

ونوه إلى أن استهداف الاحتلال للطلبة المعتصمين داخل جامعة بيرزيت ضد الاعتقال السياسي، "يمثل وصمة عار" لأجهزة الأمن الفلسطينية التي تواصل ملاحقتها للطلبة والمقاومين في الضفة.

وطالب القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، بوقف فوري لهذه السياسة الظالمة (الاعتقالات السياسية) ضد شعبنا والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

وكانت قوات الاحتلال، قد دهمت فجر اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت واعتقلت ثلاثة طلاب من داخلها، عُرف منهم: حسن صالح، وعمر كايد، فيما لم تُعرف حتى اللحظة هوية الشاب الثالث.