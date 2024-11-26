كتائب القسام تستهدف (ميركافاة) بجباليا ومحور (نتساريم)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة في جباليا شمال قطاع غزة، وقصف محور "نتساريم" بصواريخ قصيرة المدى.

وقالت كتائب القسام في بلاغين منفصلين اطلعت عليهما "الرسالة نت"، إنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "P29" قرب مسجد العودة شرق معسكر جباليا شمال القطاع".

وأضافت في بيان آخر، أنها استهدفت "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام تدمير مبنى مفخخ شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة، مستهدفة مجموعة من الجنود الإسرائيليين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم، إضافة لاستهداف دبابتي "ميركافاه" تابعتين لجيش الاحتلال، باستخدام قذائف "الياسين 105" وعبوات أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا، مؤكدة إصابتهما بشكل مباشر.

وتواصل كتائب القسام عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شمال وجنوب قطاع غزة، موقعة الخسائر في صفوفها، تزامنًا مع مواصلة جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.