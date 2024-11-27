تطورات اليوم الـ 418 من الحرب على غزة

دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ418 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 44249 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 104746، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:22 اندلاع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مدينة طوباس

6:35 قوات الاحتلال تهدم منزل الشهيد مهند العسود في بلدة إذنا غربي الخليل

5:03 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

4:58 الدفاع المدني: تم تشغيل مركبة إنقاذ واحدة في "محافظة غزة" بعد توفير كمية محدودة من السولار للوصول إلى أماكن الأحداث التي تحتاج إلى عمليات إنقاذ الأحياء

4:49 طائرات الاحتلال تقصف برجاً سكنياً في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة

4:46 وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يدخل حيز التنفيذ

4:32 صفارات الإنذار تدوي في صوفا بغلاف غزة الجنوبي

4:04 بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

3:43 غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

3:34 غارات على قرى بنت جبيل في القطاع الأوسط لجنوب لبنان

3:31 الاحتلال يداهم منازل خلال اقتحام قرية بدرس غرب رام الله

3:28 سماع دوي انفجار ضخم في النصيرات ناتج عن عملية نسف نفذها جيش الاحتلال شمالي المخيم

3:23 حزب الله: ‏استهدف مجاهدونا مستوطنة ايفن مناحم بصليةٍ صاروخية.

2:52 6 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة التابعين لإيواء النازحين بمدينة غزة

2:41 قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية

2:33 جيش الاحتلال يطلق النار وقذائف مدفعية غربي النصيرات

2:15 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله

1:55 شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في محيط شارع النفق بمدينة غزة

1:07 وكالة الأنباء اللبنانية: غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت بمحيط المطار

1:04 غارة إسرائيلية تستهدف مدينة بعلبك شرقي لبنان

00:55 قوات الاحتلال تقتحم قرية دير قديس غرب رام الله

00:47 سلسلة غارات إسرائيلية على منطقة الحوش بمحيط مدينة صور

00:34 مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الطالبة في جامعة القدس المفتوحة سندس نبيل من بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله

00:25 وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيدا و14 مصابا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدات عدة بالبلاد

00:18 حزب الله: شنّ مجاهدونا هجومًا جويًا بأسراب من الطائرات المُسيّرة النوعيّة على مجموعةٍ من الأهداف العسكريّة الحساسة في مدينة تل أبيب وضواحيها

00:14 تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

00:05 قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله