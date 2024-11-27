ارتقاء الصحفي علاء برهوم يرفع عدد شهداء الصحافة إلى 190

استشهد فجر اليوم الأربعاء، الزميل الصحفي علاء الدين فوزي برهوم، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمدرسة كانت تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما أدى لشهداء وإصابات؛ بينهم أطفال ونساء.

ووفق مصادر صحفية فإن الصحفي علاء الدين فوزي برهوم وشقيقه بهاء ارتقيا شهداء في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة التابعين في مدينة غزة فجر اليوم.

وفجر الأربعاء، استشهد 10 فلسطينيين؛ بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بغارة جوية مدرسة "التابعين" في شارع النفق بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيليةالطابق الثالث والرابع من مدرسة "التابعين" التي تؤوي المئات من النازحين؛ ما أدى لارتقاء شهداء بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

ووفق معطيات نشرها "المكتب الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 190 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي "برهوم".

وكان "المكتب الإعلامي"، قد نعى يوم 23 نوفمبر الجاري، ارتقاء الصحفي وائل إبراهيم أبو قفة، شهيدًا، بجريمة إسرائيلية جديدة، وهو محاضر بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية وكان يعمل صحفياً في إذاعة القرآن الكريم التعليمية- صوت الجامعة الإسلامية.