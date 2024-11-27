المقاومة العراقية: وقف إطلاق النار بلبنان لا يلغي جبهة الإسناد المتواصلة مع غزة

قال عادل الكرعاوي الناطق باسم (حركة أنصار الله الأوفياء) إحدى فصائل المقاومة العراقية؛ إن وقف إطلاق النار في لبنان؛ لن يوقف دور جبهة الإسناد المتواصلة في غزة.

وأكدّ الكرعاوي لـ"الرسالة نت"، أنّ محور المقاومة لديه من الأدوات والوسائل ما يعزز من دعمه وإسناده لغزة؛ ودفع العدو؛ للقبول باتفاق ينهي المأساة في القطاع.

وأوضح الكرعاوي أن جبهة الإسناد انطلقت بالأساس لوقف الحرب الجائرة ضد القطاع؛ وستواصل طريقها حتى تحقق هدفها.

وبين أنّ المقاومة في لبنان وقّعت اتفاقا يجبر دولة الاحتلال على ترسيم الحدود، والانسحاب من الأراضي اللبنانية كاملة بما في ذلك تلك الأراضي التي تحتلها.

وجدد تأكيده بأن دولة العدو تلقت خسائر فادحة في لبنان، أجبرها للانسحاب من البلد؛ والقبول بالاتفاق؛ وهو ما سيحدث في غزة أمام ضربات المقاومين هناك.