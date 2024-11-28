الاحتلال يواصل اقتحام قباطية ويعتقل عدد من الشبان في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددًا كبيرًا من الشبان الفلسطينيين .

وفي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، أصيب شاب برصاص الاحتلال، حيث أطلق الجنود المتمركزون داخل منزل استولوا عليه يوم أمس النار على مركبته، مما أدى إلى إصابته في الكتف.

وكانت قوات الاحتلال قد استولت على منزل المواطن منتصر ناجي سلامة وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد طرد أصحابه .

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا واعتقلت الشاب وجيه الطريفي، كما داهمت بلدة كفر مالك واعتقلت الشاب محمد أزور بعد تخريب منزله.

وفي بلدة سنجل، اعتدى الجنود بالضرب على شابين من بلدة الساوية واعتقلوا الشاب يحيى شبانة والفتاة لانا فوالحة على حاجز "عين سينيا" العسكري.

فيما داهمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الشاب رأفت محمد جنازرة، كما اقتحمت بلدة إذنا وعبثت بمنازل أسرى ومواطنين، بما في ذلك منزل الأسير شحادة الجياوي، حيث صادرت مركبة وأموالاً.

وأغلقت القوات مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها بالبوابات الحديدية وشددت إجراءاتها في البلدة القديمة.

أما في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس وضاحية ذنابة، واعتقلت أربعة شبان، بينهم جواد أوس عارف ومحمد وليد عارف ويوسف بدوية