الاحتلال يستهدف الصحافي طلال العروقي

إصيب الصحافي طلال العروقي مراسل قناة الجزيرة مباشر بجروح خطيرة خلال تغطيته للغارات الإسرائيلية المتواصلة على المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وكان العروقي قد أصيب رفقة ومراسل قناة "الغد" الفضائية محمود اللوح، يوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مخيّم النصيرات للّاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

يذكر أن الاحتلال أطلق حملة تحريضية في اكتوبر الماضي ضد الصحافي طلال العروقي وخمسة صحافيين آخرين معه، جميعهم مراسلون لقنوات الجزيرة في قطاع غزة .

وزعم الاحتلال أنه كشف عن وثائق حاسمة" تتدعي أن أنس الشريف، علاء سلامة، حسام شبات، أشرف السراج، إسماعيل أبو عمر وطلال العروقي ينتمون إلى حماس وكتائب القسام. وقد زعم متحدث الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي في بيان اليوم، الكشف عن "وثائق لحركتي حماس والجهاد الإسلامي تم العثور عليها في غزة، تؤكد انتماء 6 من صحفي الجزيرة للحركتين".

وقد حذر وبدوره المكتب الإعلامي الحكومي، من تحريضات جيش الاحتلال المستمرة على الصحافيين الفلسطينيين ومحاولة استهدافهم معنوياً بنشر معلومات كاذبة ومضللة، مطالبًا الاتحادات والمنظمات الصحفية إلى إدانة جرائم الاحتلال بحق الصحافيين وحمايتهم. وقال: إن الجيش يمارس التحريض المباشر على الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين تمهيداً لارتكاب المزيد من الجرائم بحقهم