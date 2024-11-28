مستشفيات قطاع غزة تفقد 75% من طاقتها الاستيعابية

أكد مدير عام المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ،مروان الهمص، فقدان نحو 75% من الطاقة الاستيعابية لمستشفيات القطاع.

وأشار الهمص في تصريحات صحفية أن عدد كبير من المستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة وان ٥ مستشفيات فقط ما زالت تعمل ولكنها تعاني نقصا في الإمكانيات.

وحذر من استمرار معاناة الأطباء من نقص الأدوية، وعدم القدرة على علاج آلاف المرضى.

ووصف الهمص الوضع الصحي في القطاع كارثي نتيجة النقص الشديد بكافة أقسام الجراحات ما تسبب في توقف العديد منها.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 419 تواليًا، وسط ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، في تصريحات صحفية صباح اليوم، إن أكثر من 63 شخصا استشهدوا في الساعات الأخيرة بكل محافظات القطاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال أخرج 34 مستشفى عن الخدمة في القطاع.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول 2023 الماضي، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة إلى 44 ألفًا و235 شهيدًا، و104 آلاف و638 مصابًا بجراح متفاوتة.