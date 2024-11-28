من أصل ١٢ ألف .. إجلاء 17 مريضا وجريحا من غزة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، اليوم الخميس، إجلاء 17 مريضا وجريحا من قطاع غزة.

وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة "إكس"، أن المرضى الـ17 جرى إجلاؤهم إلى الأردن، حيث سيتم نقل 12 منهم إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجهم.

وأشار إلى أن 6 مرضى يحتاجون إلى علاج للسرطان، بينما يحتاج بقية من تم إجلاؤهم إلى علاج من إصابات الحرب.

وأكد أن ما لا يقل عن 12 ألف مريض وجريح في قطاع غزة، بحاجة إلى إجلاء عاجل للعلاج.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 419 تواليًا، وسط ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول 2023 الماضي، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة إلى 44 ألفًا و235 شهيدًا، و104 آلاف و638 مصابًا بجراح متفاوتة.