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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 81% من خيام النازحين جنوب قطاع غزة أصبحت غير صالحة للاستخدام

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قطاع غزة الحرب على غزة المواصي طوفان الأقصى 7 أكتوبر خيام النازحين

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