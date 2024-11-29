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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
81% من خيام النازحين جنوب قطاع غزة أصبحت غير صالحة للاستخدام
29 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:46 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298769
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
الحرب على غزة
المواصي
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
خيام النازحين
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