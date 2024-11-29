قوات الاحتلال تخطر عائلة أسير بهدم منزلها شرق طولكرم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عائلة الأسير محمد طلال أبو ياسين، بهدم منزلهم في بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وألصقت قوات الاحتلال قرار الهدم على جدار المنزل، وجاء فيه إعلان نية الاستيلاء وهدم الشقة السكنية التي يقطنها الأسير أبو ياسين، والكائنة في الحي الغربي من البلدة، ومنح العائلة 72 ساعة للاعتراض.

والأسير محمد أبو ياسين معتقل في سجون الاحتلال منذ كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

وفي وقت سابق، اقتحمت آليات الاحتلال مدينة طولكرم من الجهة الغربية، واتجهت صوب ضاحية شويكة، قبل أن تسير على طول شارع الجاروشية – دير الغصون باتجاه بلدة بلعا ومن ثم إلى عنبتا، حيث جابت الشوارع الرئيسة قبل انسحابها باتجاه حاجز “عناب” العسكري المقام شرق المحافظة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الهدم في الضفة والقدس بشكل غير مسبوق، منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، وذلك ضمن جرائمها المتزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويتزامن ذلك مع حرب الإبادة الوحشية والمستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام، والتي خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الدمار الهائل والمجاعة القاتلة.