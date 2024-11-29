أونروا: غزة تشهد أشد قصف منذ الحرب العالمية الثانية

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعنف قصف استهدف المدنيين في العصر الحديث.

وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أشارت "أونروا" إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يعانون من أطول أزمة لجوء في العالم، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعد المأساة الإنسانية في القطاع.

وحذرت "أونروا" من أن الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة لا تلقى أي تحرك دولي رادع، مؤكدة أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، في ظل الحصار والتصعيد المستمر.

وتواصل "إسرائيل" الحرب العدوانية والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة لليوم الـ 420 تواليًا، وسط ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة إلى 44 ألفًا و330 شهيدًا، و104 آلاف و933 مصابًا بجراح متفاوتة.