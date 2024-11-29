إصابة 9 (إسرائيليين) في عملية إطلاق نار بالقرب من قلقيلية

أُصيب 9 إسرائيليين بينهم 3 حالات وُصفت بـ "الخطيرة"، ظهر اليوم الجمعة، إثر عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" بالقرب من مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 9 أشخاص، بينهم 3 بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة أرئيل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن فرق الإسعاف تدخلت عقب وقوع إطلاق نار قرب مفترق جيتي أفيسار، في محيط مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أرئيل" في الضفة الغربية أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش الإسرائيلي يلاحق منفذًا آخر شارك في العملية، وذلك بعد استشهاد المنفذ الأول.