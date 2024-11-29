لازاريني: 70 في المائة من القتلى في حرب غزة من النساء والأطفال

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا أن ما لا يقل عن 70 في المائة من القتلى في الحرب في غزة هم من النساء والأطفال، من بينهم فتيات.

ولفت لازاريني إلى أن العملية العسكرية المستمرة في شمال غزة على مدار الأسابيع السبعة الماضية أدت إلى نزوح 130 ألف شخص، مضيفا:" تُجبر النساء على الانفصال عن الرجال والسير مع أطفالهن، وهنّ يلجأن إلى منازل مهجورة أو عيادات ومتاجر مدمرة، وبعضهن يضطررن للنوم في العراء. يواجهن الخوف ويتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وسوء المعاملة، والأمراض"

وأوضح في مقابلة معه إلى أن هناك حوالي 50,000 امرأة حامل، في قطاع غزة، ومن المتوقع ولادة 4,000 طفل الشهر المقبل، وتعاني النساء الحوامل والمرضعات من ضعف في جهاز المناعة، ويكافحن من أجل البقاء على قيد الحياة وسط أكوام من القمامة ومياه الصرف الصحي.

ولفت في حديثه إلى الظروف التي تعاني منها النساء حيث أصبحت النظافة الشهرية معاناة شديدة لمعظم النساء والفتيات. وما يقرب من 700 ألف امرأة في فترة الحيض لا يحصلن على الفوط الصحية وغيرها من مستلزمات النظافة، إما لعدم توفرها أو لارتفاع أسعارها بشكل باهظ. على سبيل المثال، ارتفع سعر قطعة الصابون بنسبة 1,100%.

وكرر لازاريني دعوته إلى وقف إطلاق النار قائلا:" حان الوقت لوقف إطلاق النار من أجل النساء والفتيات، كما حان الوقت لتدفق الإمدادات بشكل منتظم ومستمر، بما في ذلك مواد النظافة الصحية المنقذة للحياة"