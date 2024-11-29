إغلاق جميع المخابز وسط غزة وتحذير أممي من خطر الجوع والمرض

نيويورك - صفا

قال برنامج الأغذية العالمي، إن جميع جميع المخابز في وسط قطاع غزة أغلقت بسبب نقص الإمدادات الشديد، فيما جددت الأمم المتحدة التحذير من خطر الجوع والمرض والموت.

وذكر برنامج الأغذية العالمي على منصة "إكس"، يوم الجمعة، أن الخبز كان في كثير من الأحيان الغذاء الوحيد الذي تستطيع العائلات في غزة الحصول عليه، والآن، حتى هذا أصبح بعيدا عن المتناول.

ودعا البرنامج إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، صوراً لسيدتين وفتاة استشهدوا اختناقاً جراء التدافع الشديد أمام مخبز البنا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي، إن الأمم المتحدة لا تستطيع إيصال أي مساعدات إنسانية إلى شمال غزة بسبب منع ورفض سلطات الاحتلال مرور قوافل المساعدات.

جاء ذلك خلال مشاركته، يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأشار سونغاي إلى وجود خطر الجوع والمرض والموت في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقال: "لا تستطيع الأمم المتحدة إيصال أية مساعدات إنسانية إلى شمال غزة، حيث يعتقد أن حوالي 70 ألف شخص ما زالوا هناك، بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أو رفض مرور قوافل المساعدات الإنسانية بصورة متكررة".

وشدد على وجود حاجة شديدة للمساعدات الإنسانية، وضرورة أن تسمح سلطات الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكالة صفا