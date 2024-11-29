حماس تستنكر مجازر الاحتلال الجديدة في شمال قطاع غزة

استنكرت حركة حماس في بيان لها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني باستهدافه منزِلَي عائلَتَي (أحمد) و(البابا) في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي راح ضحيتها نحو سبعين شهيداً.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بكسر الحصار عن شمال قطاع غزة، وإدخال فرق الإغاثة والإسعاف والإنقاذ، ووقف حملة الإبادة الممنهجة التي ينفّذها جيش الاحتلال الصهيوني ومجرمو الحرب من قادة الاحتلال، بحق المدنيين العزل، من مجازر وحشية وتطهير عرقي، وعملية تجويع إجرامية ممنهجة ومُثبَتة بتقارير المؤسسات الأممية.

ولفتت إلى أن ضحايا الجريمة جلّهم من الأطفال والنساء، إضافة للعشرات من الجرحى، ولا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم بسبب المنع الممنهج لدخول أطقم الإسعاف والدفاع المدني، في إمعان في حرب الإبادة الوحشية، والانتهاك المستمر لكافة القوانين والشرائع، والذي يحدث أمام سمع وبصر العالم.

هذا ويواصل العدو الصهيوني حرب الإبادة الوحشية في شمال قطاع غزة، والتي بدأها قبل اثنين وخمسين يوماً، في ظل حصار إجرامي مطبق، ومنع كامل لدخول أيٍّ من مقومات الحياة من طعام أو ماء أو دواء، ويستهدف المدنيين العزل والمرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، ويقتل الأطباء والمسعفين ورجال الدفاع المدني، ويمنع الوصول إلى الجرحى لإسعافهم، في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث.