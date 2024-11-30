ارتقى 18 شهيدًا، منذ فجر السبت، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني، في بيان، أن طواقمه انتشلت 7 شهداء وعددا من المصابين، بينما ما يزال 6 مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة "كحيل"، الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الشهداء بمنطقة الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهدت الطفلة غزل الوليد أبو الحسن متأثرة بإصابتها في قصف وسط القطاع، لتلتحق بوالديها وشقيقها وشقيقتها.

وكان قد استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، جراء قصف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية تعود لعائلة السردي في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان، ما أسفر عن ارتقاء 10 مواطنين شهداء، وإصابة عدد آخر.

وأوضحت المصادر أن الشقة المستهدفة كانت تؤوي عددا من العائلات النازحة من شمال قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 75 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي الخميس والجمعة، باستهداف منزلي عائلتي "أحمد" و"البابا" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 420 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع؛ والذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ 55 تواليًا.

وكالة سند