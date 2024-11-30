الغذاء العالمي للرسالة: غزة تحتضر من ناحية الأمن الغذائي

قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، إن قطاع غزة؛ لا يزال يعاني على صعيد ادخال المساعدات الغذائية، والقيود المشددة المفروضة عليه جنوبا وشمالا.

وأوضحت عطيفة لـ"الرسالة نت"، أنّ عملية الاستهداف للعاملين في مجال الإغاثة؛ يبرهن وجود معوقات وتشديدات إضافية على العمل الإنساني والاغاثي؛ ويلقي بظلال ثقيلة على السكان الذين يعيشون في حالة انعدام للأمن الغذائي.

وذكرت أن غزة تحتضر من ناحية توفر الأمن الغذائي؛ بسبب القيود المفروضة على ادخال المساعدات.

وبينت أن ما يدخل من كميات لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي بالقطاع؛ الذي يعاني أكثر من 2 مليون من سكانه من النزوح والتهجير.

واستهدف الاحتلال صباح اليوم، عدد من العاملين في المطبخ الغذائي العالمي؛ ليرتقي ثلاثة منهم شهداء في خانيونس؛ التي يقطن بها قرابة مليون نازح فلسطيني.

واستهدف في وقت سابق أيضا عدد من العاملين في المطبخ العالمي؛ دون أن يضع ذلك حدا لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق العاملين في منظمات الإغاثة.